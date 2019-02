Wiesbaden (ots) - Kulturheidelbeeren wurden 2018 in Deutschland auf einer Fläche von 3 040 Hektar angebaut. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, ist die Anbaufläche seit der erstmaligen Erhebung im Jahr 2012 um 66 % gestiegen. 2018 wuchsen Kulturheidelbeeren auf rund einem Drittel der gesamten deutschen Strauchbeerenfläche von knapp 9 210 Hektar. Der größte Anteil der gesamten Strauchbeerenfläche lag mit rund einem Viertel in Niedersachsen.



Im Jahr 2018 wurden in Deutschland insgesamt rund 43 000 Tonnen Strauchbeeren geerntet. Das waren rund 54 % mehr als 2012. Die Strauchbeerenarten mit den größten Erntemengen waren nach Kulturheidelbeeren Rote und Weiße Johannisbeeren mit 8 200 Tonnen (+84 % gegenüber 2012) sowie Schwarze Johannisbeeren mit 7 900 Tonnen (+25 % gegenüber 2012).



Ökologisch erzeugt wurden Strauchbeeren 2018 in Deutschland auf knapp einem Drittel (31 %) der gesamten Anbaufläche. Im Jahr 2012 hatte dieser Anteil noch 23 % betragen. Vor allem die Anbauflächen für Sanddornbeeren (95 %), Aroniabeeren (88 %) und Holunderbeeren und -blüten (75 %) wurden 2018 ökologisch bewirtschaftet.



