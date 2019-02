IFA Hotel & Touristik AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung DGAP Stimmrechtsmitteilung: IFA Hotel & Touristik AG IFA Hotel & Touristik AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 15.02.2019 / 10:17 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. __TOKEN__0__0__ Mitteilung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG Herr Eustasio Antonio López González und die von ihm kontrollierten Unternehmen Invertur Helsan, S.L.U., Hijos de Francisco López Sánchez S.A. und Lopesan Touristik S.A. (zusammen die Lopesan-Gruppe) haben am 17. Januar 2019 mit 76,33% (37.785.433 Stimmrechten) die Schwelle von 75% der Stimmrechte an der IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft überschritten. Dies ist gemäß § 43 WpHG als wesentliche Beteiligung einzuordnen. Bezugnehmend auf die Stimmrechtsmitteilung gem. §§ 33, 34 WpHG vom 21. Januar 2019 teilen wir namens und in Vollmacht der Lopesan-Gruppe Folgendes mit: 1. Mit dem Stimmrechtserwerb verfolgte Ziele (§ 43 Abs. 1 Satz 3 WpHG) 1.1 Die Investition dient der Umsetzung strategischer Ziele. 1.2 Die Lopesan-Gruppe beabsichtigt derzeit nicht, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte an der IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen. 1.3 Über die derzeitige Vertretung im Aufsichtsrat hinaus, strebt die Lopesan-Gruppe derzeit keine Einflussnahme auf die Besetzung von Aufsichts-, Verwaltungs- und Leitungsorganen der Gesellschaft an. 1.4 Die Lopesan-Gruppe strebt derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft an. 2. Herkunft der verwendeten Mittel (§ 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG) Der Erwerb der Stimmrechte wurde aus Eigenmitteln der Lopesan-Gruppe finanziert. 15.02.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: IFA Hotel & Touristik AG Düsseldorferstr. 50 47051 Duisburg Deutschland Internet: www.ifahotels.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 776473 15.02.2019 ISIN DE0006131204 AXC0089 2019-02-15/10:18