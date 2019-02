IRW-PRESS: Redfund Capital Corp: Redfund Capital meldet Update aus dem Unternehmen

Redfund Capital meldet Update aus dem Unternehmen

Der CEO von Wahupta Ventures verstärkt das Advisory Team

Vancouver, British Columbia, 15. Februar 2019 - Redfund Capital Corp. (CSE: LOAN) (Frankfurt: O3X4) (OTC: PNNRF) (Redfund oder das Unternehmen) bietet ein Corporate Update sowie einen Überblick über die Kundenfinanzierung im ersten Quartal..

Redfund Capital freut sich, bekannt zu geben, dass Warren D. Cudney, der CEO von Wahupta Ventures Inc., Mitglied seines Advisory-Teams wird. Warren Cudney spielt anerkanntermaßen eine führende Rolle bei Unternehmensgründungen und ist ein Sprachrohr für den Bereich Gesundheit und Wellness. Seit kurzem spezialisiert er sich auf die neu entstehende Hanf-, CBD-Öl- und CBD-Isolat-Industrie in ganz Nordamerika und weltweit. Als hochrangiger C-Level-Stratege auf diesem Gebiet ist er eng in die strategische Planung und Umsetzung eingebunden und agiert zudem als wichtiger Team-Player beim Management dieses hochspezialisierten Bereichs von der Genetik bis hin zur Entwicklung des Endprodukts. Er ist im Bereich der Qualitätskontrolle branchenführend und stellt sicher, dass die Team-Vision und die Unternehmensziele kontinuierlich erreicht werden. Dabei schafft er ein Umfeld, das Spitzenleistungen in der Branche gewährleistet.

Wahupta sorgt auf den westkanadischen Präriefeldern seit nahezu zwei Jahren für Aufsehen in der Hanfbranche. Gemäß der Pressemitteilung von Wahupta vom 11. Januar 2019 erzielte Wahupta im ersten Betriebsjahr auf einer beispiellos großen Hanfanbaufläche von 975 Acres (ca. 4 km²) eine Rekordernte von 2,5 Millionen Pfund Hanf-Biomasse. Redfund ist seit dem letzten Jahr beratend für Wahupta tätig.

In seinem ersten Quartal hat Redfund Capital drei Cannabis-Unternehmen mit Finanzmitteln ausgestattet. Die Beträge, die Redfund im Rahmen der Darlehensfazilitäten bisher gezahlt hat, sind ausdrücklich darauf ausgelegt, dass die Mittel im Zuge des Fortschritts der Beteiligungsgesellschaft und deren Berichterstattung zu ihrem Geschäftsplan in Tranchen ausgezahlt werden. Es handelt sich um folgende Zahlungen:

RxMM Health unterzeichnete am 1. Oktober 2018 einen Schuldschein über USD 500,000 und erhielt eine erste Tranche in Höhe von CDN $ 220.740.

Marys Wellness Ltd. unterzeichnete am 15. Oktober 2018 einen Schuldschein über USD 1,000,000 und erhielt eine erste Tranche in Höhe von CDN $ 100.000.

Winterlife Inc. unterzeichnete am 1. November 2018 einen Schuldschein über USD 1.000.000 und erhielt eine erste Tranche in Höhe von CDN $ 100.080.

Redfund Capital ist momentan damit befasst, Portfoliokunden-Darlehen in Equity-Positionen umzuwandeln und seine globale Marke auszubauen. Als Inkubator haben wir die Aufgabe, unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre gegenwärtigen Bewertungen zu verbessern und organisch in den nächsten Zyklus ihrer Unternehmensentwicklung hineinzuwachsen. In vorangegangenen Pressemitteilungen haben wir gemeldet, dass einige Portfoliounternehmen die Absicht haben, an die Börse zu gehen. Derartige Informationen geben lediglich wieder, welche Absichten uns gegenüber geäußert wurden; jedes dieser Unternehmen ist allein dafür verantwortlich, seinen Gang an die Börse anzutreten. Wir sind der Ansicht, dass Wahupta der nächste Breakout-Leader im Hanfsektor sein könnte. Angesichts seines vertikalen Betriebs und seiner Feld-zu-Konsumenten-Vision sind wir sehr stolz, dass wir diesen Kunden für unser Portfolio gewinnen konnten, und heißen Warren in unserem Beratungsteam herzlich willkommen, sagte Meris Kott, der CEO.

ÜBER WAHUPTA VENTURES INC.:

Wahupta Ventures Inc. ist eine privatwirtschaftliche Gesellschaft, die von Kanada aus geführt wird. Die Hauptniederlassungen von Wahupta befinden sich in Kanada und den USA, weitere Niederlassungen sind in Winnipeg (Manitoba), Burnaby (British Columbia), Orange County (Kalifornien) und Las Vegas (Nevada) angesiedelt. Der Fokus von Wahupta liegt auf dem Anbau, der Produktion, der Verarbeitung und der Extraktion von Hanf und Cannibidiol (CBD); gleichzeitig bemüht sich die Gesellschaft um wichtige Kooperationen mit souveränen indigenen Gemeinschaften in ganz Nordamerika. Das Leitbild von Wahupta ist die Zusammenarbeit mit ihren Partnern, um Geschäftsmöglichkeiten in Gemeinschaften zu entwickeln, die dort momentan nicht vorhanden sind, und bei der Verbesserung der derzeitigen Lage in den einzelnen Gemeinschaften die traditionellen Werte zu achten.

Über Redfund Capital

Im Rahmen seiner Tätigkeit hat Redfund die Absicht, Zielunternehmen in der mittleren Phase bzw. Endphase ihrer betrieblichen Entwicklung bzw. bei der Entwicklung von umsatzvalidierten Technologien mit Fremd- bzw. Eigenfinanzierungslösungen zu unterstützen. Die aktuelle Zielgruppe der Handelsbank sind Unternehmen, die auf medizinisches Cannabis, Hanf und CBD spezialisiert sind bzw. Unternehmen im Gesundheitswesen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite www.redfundcapital.com.

Nähere Informationen zu Redfund Capital erhalten Sie über: CEO Meris Kott, Tel. 604.484.8989 bzw. info@redfundcapital.com

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter dem Firmenprofil auf www.SEDAR.com .

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung könnten zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlichen kanadischen Gesetzen darstellen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, geplant, geschätzt sowie ähnliche Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu werten und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitplans solcher zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können in erheblichem Maße abweichen. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen hinsichtlich des Geschäfts des Unternehmens, des Besitzes, der Finanzierung und gewisser Änderungen im Unternehmen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand der Dinge zum aktuellen Zeitpunkt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen-, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben wird. Aufgrund der hier enthaltenen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zuvor genannten Aussagen qualifizieren ausdrücklich sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45915

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45915&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA75745 T1084

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA75745T1084

AXC0092 2019-02-15/10:27