Red Reply, ein Unternehmen der Reply-Gruppe, das auf Oracle Cloud IaaS und PaaS spezialisiert ist, wurde zum Oracle "Partner of the Year Autonomous" gekürt. Mit der Auszeichnung erkennt Oracle Red Reply als einen Cloud Managed Service Provider Partner an, der hochinnovative Projekte auf der Grundlage der Oracle-Autonomous-Technologien entwickeln kann.

Red Reply hat im Rahmen eines Projekts das Re-Engineering der Datawarehouse-Infrastruktur von Verti Assicurazioni durchgeführt, einem Online-Versicherer, der den Service "Oracle Cloud Autonomous Data Warehouse" nutzt. Autonomous Data Warehouse ist eine cloudbasierte Datenbank, die dank Machine-Learning-Technologie in der Lage ist, manuelle Vorgänge wie Datenaufbereitung, Sicherheitsprüfungen, Backups, Aktualisierungen und andere Routineaufgaben automatisch auszuführen.

Die eingesetzte Oracle-Lösung ist die einzige am Markt, die Aspekte wie Sicherheit, Performance und Datenverfügbarkeit automatisiert überwachen kann. Sie nutzt dazu automatische Aktualisierungs- und Aufbereitungsmechanismen und gewährleistet auf diese Weise bestmöglichen Datenschutz im Sinne der DSGVO. Red Reply unterscheidet sich von anderen Oracle-Partnern außerdem durch ein neues System der Datenmodellierung, das auf "Data Vault 2.0" basiert und die Änderung und Aktualisierung der in der Datenbank gespeicherten Informationen besonders flexibel ermöglicht.

"Red Reply hat die Vorteile der Oracle Autonomous Database auf DataWarehouse sofort erkannt und bedeutende Investionen auch in die Zertifizierung vorgenommen. Dass Red Reply die Chancen der "autonomen" Technologien so schnell ergriff und mit der Einführung unserer Cloud vielseitige, konkrete und erfolgreiche Lösungen für Kunden umsetzen konnte, bestätigt den hohen Wert dieser Partnerschaft ", erklärte Robert Scapin, Oracle Alliance Channel Leader, Italy France.

"Wir freuen uns über die Auszeichnung als "Oracle Partner of the Year Autonomous'", sagt Filippo Rizzante, CTO von Reply. "Die Investitionen in Innovation und Forschung waren für die Durchführung der Autonomous-Projekte mit Oracle Cloud Autonomous DW von entscheidender Bedeutung. Die Auszeichnung würdigt die erfolgreichen Bemühungen von Red Reply um den Erfolg seiner Kunden."

Reply

Reply [MTA, STAR: REY] ist auf die Entwicklung und Einführung von Lösungen auf Basis neuer Kommunikationskanäle und digitaler Medien spezialisiert. Mit seinem Netzwerk aus hochspezialisierten Unternehmen unterstützt Reply die europäischen Branchenführer aus Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistung, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung effektiv bei Geschäftsmodellen, die auf den neuen Paradigmen, wie Big Data, Cloud-Computing, Digitalen Medien und dem Internet der Dinge basieren. Zu den von Reply angebotenen Services gehören: Beratung, Systemintegration und Digital Services. www.reply.com

Red Reply

Red Reply ist das Unternehmen der Reply Gruppe, das sich auf die Beratung, Planung, Implementierung und Betrieb von Lösungen spezialisiert hat, die auf Oracle Technologie (IaaS und PaaS) basieren. Durch fortlaufende Zertifizierungsprozesse, die Teilnahme an Beta Programmen und Co- Development Initiativen mit der Oracle Corporation verfolgt Red Reply einen Prozess der stetigen Erneuerung, um den Kunden qualifizierte Unterstützung bieten zu können. Dank der erworbenen Kompetenzen begleitet Red Reply den Kunden bei allen Schritten der Umwandlung der Informatiksysteme, vom Entwurf bis zur Realisierung von auf der Oracle Technologie basierenden innovativen Lösungen. www.red.reply.com

