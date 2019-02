Der Bieterkampf um den Schweizer Logistikkonzern Panalpina nimmt an Fahrt auf. Der dänische Logistiker DSV erhöht sein Übernahmeangebot an den Panalpina-Verwaltungsrat auf 180 Franken je Aktie, wie DSV am Freitag mitteilte. Zuvor hatte Panalpina erklärt, man prüfe eine Kooperation mit der Logistikfirma Agility aus Kuwait.

Das neue DSV-Angebot liegt damit 10 Franken über der vor einem Monat vorgelegten ersten Offerte, die von Panalpina abgelehnt worden war. Zudem handele es sich nun um ein reines Barangebot. Ursprünglich wollte DSV 170 Franken je Anteil in Kombination aus Bargeld und eigenen Aktien bezahlen.

DSV lege sein neues Angebot als Reaktion auf das Feedback von Panalpina offen. Es enthalte "bestimmte Verpflichtungen" gegenüber den Mitarbeitern und dem Panalpina-Erbe. Das dänische Logistikunternehmen sei mit dieser Offenlegung aber nicht verpflichtet, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre von Panalpina zu unterbreiten./ra/jb/AWP/niw/jha/

ISIN CH0002168083

