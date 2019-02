FRANKFURT (Dow Jones)--Der BMW-Manager Dieter May wird Anfang Mai Chef der Osram-Geschäftseinheit Opto Semiconductors. "Mit Dieter May gewinnen wir einen international erfahrenen Manager mit ausgeprägtem Kundenfokus sowie profunder Halbleiter-Expertise", sagte Olaf Berlien, Chef der Osram Licht AG.

Seit 2014 baute May als Senior Vice President den Bereich Digital Services and Business Models bei dem Autokonzern auf. Davor war er unter anderem als Mitglied des Mobile-Phone-Managements von Nokia mehrere Jahre in Helsinki und Berlin tätig.

Die ehemalige Siemens-Tochter Osram verhandelt derzeit mit den Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle Group über den eigenen Verkauf. Der Münchener Konzern kommt derzeit nur noch auf einen Marktwert von rund 3,3 Milliarden Euro, die Aktie hat im vergangenen Jahr fast die Hälfte an Wert verloren.

