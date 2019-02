Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vivendi nach Zahlen von 40 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sowohl das Umsatzwachstum des Medienkonzerns aus eigener Kraft als auch die Margen hätten seine Schätzungen klar übertroffen, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu sei der geplante Verkauf eines Aktienpakets an der Universal Music Group auf einem guten Weg./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2019 / 02:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2019 / 02:17 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

