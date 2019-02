Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Air Liquide nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Das vierte Quartal des Gaseproduzenten sei ohne Berücksichtigung von Sondereinflüssen solide ausgefallen, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Wachstum sei kontinuierlicher geworden dank der ausgeglicheneren Angebotspalette, der Produktivität und der Preisentwicklung. /mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2019 / / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2019 / / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-02-15/11:01

ISIN: FR0000120073