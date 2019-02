Nach Kursgewinnen von teilweise mehr als +300% innerhalb kürzester Zeit reißen die Volltreffer-Ansagen im NBC nicht ab. Mit Clearside Biomedical (WKN: A2ALP6) ist zuletzt ein weiterer Startschuss für einen waschechten No Brainer gefallen. NBC-Mitglieder nehmen bereits stolze Gewinne mit..

In unserer Monatsausgabe vom Januar versahen wir den Clearside-Titel bei einem Kurs von 1,15 USD erstmals mit einem "Stark kaufen"-Urteil und bekräftigten dieses zuletzt am 24. Januar mit einer Kaufzone bis 1,25 USD. Gleichzeitig erwarteten wir "eine Bodenbildung im aktuellen Kursbereich". Seit Februar verzeichnen wir nun massiv angezogene Handelsumsätze und einen stark gestiegenen Preis. So kostete eine Clearside-Aktie gestern bereits 1,60 USD und damit bereits +47% mehr als noch am 29. Januar. Entsprechend liegen NBC-Mitglieder auch hier satt im Plus.

Aktie immer noch extrem günstig

Mit einer Marktkapitalisierung von unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...