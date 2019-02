Zürich (ots) -



- Die Zentralbanken werden angesichts der sich rasch verändernden

Finanzlandschaft - getrieben durch neue Technologien, disruptive

Geschäftsmodelle und stetig ansteigender öffentlicher Erwartungen -

vor neue Herausforderungen gestellt.



- Die Personalabteilung spielt eine Schlüsselrolle bei der

Vorbereitung der Zentralbank auf neue Realitäten. Der zukünftige

Erfolg der Zentralbanken wird stark von den Fähigkeiten ihrer

Mitarbeiter, einer unterstützenden Organisationsstruktur und der

Stärke ihrer Netzwerke abhängen.



- Die Personalabteilungen der Zentralbanken müssen den Wandel in

ihrem Unternehmen aktiv fördern und vorantreiben, indem sie

traditionelle Hierarchien durchbrechen, interne Silos abbauen und

eine innovative Denkweise fördern.



- Die Zentralbank der Zukunft ist nicht isoliert, sondern Teil

einer offenen Plattform, auf der die HR Abteilung die Besten der

Branche im Bereich neue Technologien und Fähigkeiten zusammenbringt.



- Die neue Roland Berger Studie ist die vierte der Reihe "New

realities in central banking".



Als Folge auf die Finanzkrise sehen sich Finanzinstitute einer

stärkeren staatlichen Regulierung, zunehmender Komplexität und

verstärkter Interdependenzen ausgesetzt. Der rasante technologische

Wandel hat weitreichende Folgen für den Finanzdienstleistungssektor

und seine Akteure. Das sich schnell verändernde Umfeld hat

entsprechende Auswirkungen auf das Geschäft der Zentralbanken. Sie

versuchen proaktiv zu handeln und sich vorzustellen, wie die Welt von

morgen aussehen könnte. Vor dem Hintergrund der sich schnell

ändernden Anforderungen, Rollen und Governance, haben sich die

Qualitäten und Fähigkeiten, die benötigt werden, weiterentwickelt und

es stellt sich die Frage, was zukünftig von Zentralbanken erwartet

wird.



Eine umfassende Analyse der Roland Berger Experten zeigt, dass es

mehrere kritische Erfolgsfaktoren gibt. Wichtig ist demnach, dass

Zentralbanken unverzüglich die Bedingungen schaffen, um die Gegenwart

zu bewältigen und gleichzeitigt die Weichen für die Zukunft stellen.



Wie Adrian Weber, Senior Partner von Roland Berger in Zürich,

feststellt: "Das Umfeld, in dem sich die heutigen

Finanzmarktteilnehmer bewegen, ändert sich rasant, und auch die

Zentralbanken sind gegen diese Veränderungen nicht immun. Die

Erwartungen an die Zentralbanken sind hoch - sowohl von den Märkten

als auch von der Politik. Um die technologischen Veränderungen und

Entwicklungen in ihrem Umfeld bewältigen zu können, sind

Zentralbanken auf eine unterstützende Organisationsstruktur und die

Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter angewiesen. Die Personalabteilung, als

Rückgrat einer jeden Organisation, muss die Transformation als

strategischer Partner unterstützen und die Agilität der Organisation

aktiv fördern".



Traditionelle Hierarchien durchbrechen und eine innovative

Denkweise fördern



Als öffentliche Institutionen sind Zentralbanken dazu

verpflichtet, ihre Ressourcen auf effiziente und effektive Weise

einzusetzen. Um Ressourcen effizienter einsetzen zu können und die

Leistungsfähigkeit zu erhöhen, müssen Zentralbanken bestehende Silos

aufbrechen, Prozesse digitalisieren und eine End-zu-End

Prozessperspektive fördern. Dadurch kann die Agilität und

Anpassungsfähigkeit der Zentralbanken erhöht werden.



Gemäss den Experten von Roland Berger, ist es essentiell, dass

Zentralbanken ihre langfristigen Ziele klar definieren und festlegen,

wie sie zukünftig innovativer werden wollen. Wer hätte vor einigen

Jahren gedacht, dass die Zinssätze in mehreren Volkswirtschaften

unter Null liegen würden? Innovation bedeutet nicht, auf aktuelle

Krisen zu reagieren, sondern die Weichen für die Zukunft zu stellen.

Zentralbanken müssen daher innovativer und flexibler werden; sie

müssen eine unternehmerische Denkweise innerhalb ihrer traditionellen

Strukturen fördern und dafür sorgen, dass der Status quo ständig in

Frage gestellt wird.



"Damit Veränderungen erfolgreich umgesetzt werden, muss die

Personalabteilung Veränderungen aktiv unterstützen. Sie muss die

Grundlage schaffen, damit Veränderungen vorangetrieben werden können

und Innovationen gefördert werden. Konkret bedeutet dies, dass zum

Beispiel bestehende Anreizsysteme und Personalentwicklungspläne

entsprechend überarbeitet werden müssen. Darüber hinaus ist es

wichtig, dass sich Zentralbanken bewusst werden, dass

Unternehmergeist keine Position ist, die dem Gründer des Unternehmens

vorbehalten ist, sondern vielmehr ein Geisteszustand. Um im heutigen

und zukünftigen Marktumfeld erfolgreich sein zu können, muss die

Personalabteilung eine Kultur der Innovation schaffen. Ein wichtiger

Start ist dabei die erfolgreiche Entwicklung und Kultivierung von

Führungskräften sowie die Rekrutierung von Mitarbeiten mit der

richtigen Einstellung", ergänzt Weber.



Die grenzenlose Organisation fördern



Die moderne Zentralbank muss sich weg von einer Ansammlung von

"Silos", hin zu einer agilen und kooperativen Organisation

entwickeln. Die Zentralbank der Zukunft ist eine offene Plattform,

die die Besten der Branche rund um die Themen neue Technologien und

Fähigkeiten zusammenbringt. Der Aufbau eines Netzwerks von Experten

ermöglicht es den Zentralbanken, ihre eigenen Kenntnisse und

Fähigkeiten zu erweitern und gleichzeitig On-Demand Zugang zu

externen Ressourcen zu erhalten. Sie müssen für sich herausfinden,

welche Arten der Kooperation sie bevorzugen und inwieweit sie ihre

eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse anpassen oder verbessern müssen,

um den Herausforderungen der Zukunft gewachsen zu sein. "In einer

Zeit, des Fachkräftemangels, ist es für Zentralbanken unabdingbar,

nicht nur den internen Aufbau von Know-how und Fähigkeiten in

Betracht zu ziehen, sondern auch die Nutzung externer Ressourcen zu

evaluieren. Durch den Aufbau eines Expertennetzwerks können

Zentralbanken Zugang zu spezialisiertem Know-how und Fähigkeiten, als

auch neuen Technologien erhalten. Data scientists, digitale

Netzwerke, Start-ups, Prototyping-Experten - die Liste der möglichen

Partnerschaften ist lang. Gefragt ist ein starkes Ökosystem, das es

der Zentralbank in Zukunft ermöglicht, flexibler, effizienter und

innovativer zu sein", fasst Weber zusammen.



Die neue Roland Berger-Studie ist die vierte der Reihe "New

realities in central banking"



Die erste Studie "The Organizational Challenge" stellt sich der

Frage, welche Art von strukturellen Veränderungen und

Transformationen für Zentralbanken notwendig und wünschenswert sind.

Die zweite Publikation "The Rise of Cryptocurrency" beleuchtet die

Auswirkungen digitaler Währungen und anderer neuer Technologien auf

die Zentralbanken. Unsere dritte Studie "Central Banking IT of the

Future" beleuchtet die Rolle der IT und deren Entwicklung hin zu

einem proaktiven Geschäftspartner mit einem klaren strategischen

Mandat.



Roland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweit

führenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft und

europäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern ist

das Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv.

Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralen

Wirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eine

unabhängige Partnerschaft im ausschliesslichen Eigentum von rund 230

Partnern.



