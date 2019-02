Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Burlington (pta015/15.02.2019/11:16) - Ontario - 15. Februar 2019 - Rapid Dose Therapeutics Corp. ("RDT" oder die "Gesellschaft") (CSE: DOSE) freut sich bekannt zu geben, dass Spinnaker Capital Markets Inc. ("Spinnaker") als Kapitalmarkt- und Investor-Relations-Berater gewonnen werden konnte. Spinnaker, ein in Toronto ansässiges Beratungsunternehmen, bietet börsennotierten Unternehmen eine Reihe verschiedener Dienstleistungen an mit dem Ziel, diese bei der Beschaffung von Kapital zu unterstützen, in deren Auftrag institutionelle Investoren sowie Kleinanleger anzusprechen, den Shareholder Value zu steigern und das Netzwerk von Investoren, Analysten und Finanzintermediären zu erweitern.



Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von zunächst zwölf Monaten und sieht eine umfassende Palette von Beratungs- und Investor Relations-Dienstleistungen gegen eine monatliche Gebühr von CAD 8.000 vor. Gemäß der Vereinbarung und vorbehaltlich aller behördlichen und unternehmensinternen Genehmigun-gen verpflichtet sich RDT, Spinnaker insgesamt 200.000 Aktienoptionen zu gewähren, die vierteljährlich über einen Zeitraum von zwölf Monaten ausübbar sein werden.



A Game-Changing Delivery System



Dieser Text wurde aus dem englischen Originaltext übersetzt. Maßgebend ist der Originaltext.



Über Rapid Dose Therapeutics Rapid Dose Therapeutics, RDT, ist ein kanadisches Medizintechnikunternehmen, das eine innovative und proprietäre Technologie zur Verabreichung von Medikamenten anbietet. Ziel ist es, die Behandlungser-gebnisse und Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Das Hauptprodukt von Rapid Dose Therapeutics ist QuickStrip, ein orales, schnell lösliches Verabreichungssystem für Medikamente. RDT ist fokussiert und engagiert in der klinischen Forschung und Produktentwicklung für die Healthcare-Industrie - für die Verabreichung von Nutrazeutika, Pharmazeutika und Cannabis. Im Cannabis-Sektor bietet RDT ein schlüsselfertiges Managed Strip Service Programm an, durch das die von RDT entwickelte QuickStrip Drug Delivery-Technologie von ausgewählten Kunden lizenziert werden kann. Die mengenbasierten Lizenzevrträge von RDT führen in der Folge zu hohen wiederkehrende Umsätzen, wodurch eine rasche Expansion in Schwellenländer ermöglicht wird, was wiederum Mehrwerte für Verbraucher und Investoren zur Folge hat. Rapid Dose Therapeutics ist bestrebt, kontinuierlich innovative Lösungen zu entwickeln, durch die unterschiedliche Marktsegmente und -bedürfnisse adressiert werden. Weitere Informationen auf www.rapiddose.ca



Medienkontakt für Investoren: Ali Mahdavi Managing Director Spinnaker Capital Markets Inc. am@spinnakercmi.com +1 416 962-3300



Haftungsausschluss



Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpa-piergesetze enthalten. Alle Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind und keine Aussagen über historische Fakten sind, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden oft durch Begriffe wie "kann", "sollte", "antizipieren", "erwarten", "potenziell", "glauben", "beabsichtigen" oder das Negativum dieser Begriffe und ähnlicher Begriffe gekennzeichnet. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, einschließlich, aber nicht be-schränkt auf die Lieferung von Produkten unter Verwendung der Produktlieferungsmethode QuickStrip, drücken zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzungen, Vorhersagen, Prognosen, Erwartungen oder Überzeugungen der RDT hinsichtlich zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf der Grundlage der ihnen derzeit verfügbaren Informationen für angemessen gehalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit den allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, widrigen Branchenereignissen, Marketingkosten, Marktverlusten, zukünftigen legislativen und regulatorischen Entwicklungen im Zusammenhang mit Cannabis, Unfähigkeit, ausreichend Kapital aus internen und externen Quellen zu erhalten und/oder Unfähigkeit, ausreichend Kapital zu günstigen Bedingungen zu erhalten, die Cannabisindustrie in Kanada im Allgemeinen, Einkommensteuer- und Regulierungsfragen, die Fähigkeit, ihre Geschäftsstrategien umzusetzen, Wettbewerb, Währungs- und Zinsschwankungen und andere Risiken. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht vollständig ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich Aussagen über zukunftsgerichtete Informationen, die vom Management zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden, als richtig erweisen, da es keine Garantie dafür geben kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, eintreten werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Die Leser sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsorientierte Informationen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diese Warnhinweise ausdrücklich eingeschränkt.



(Ende)



Aussender: Rapid Dose Therapeutics Inc. Adresse: 1121 Walkers Line, ON L7N 2 Burlington Land: Kanada Ansprechpartner: Ali Mahdavi Tel.: +1 416 962-3300 E-Mail: am@spinnakercmi.com Website: www.rapid-dose.com



ISIN(s): CA75339A1012 (Aktie) Börsen: - Weitere Handelsplätze: CSE Canadian Securities Exchange



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1550225760630



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresFebruary 15, 2019 05:16 ET (10:16 GMT)