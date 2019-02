Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Gemeinsam mit der Sparkasse KölnBonn und der Kreissparkasse Köln hat die Berlin Hyp einem Joint Venture von Art-Invest Real Estate und OSMAB Holding AG einen Developmentkredit in Höhe von 167 Millionen Euro zugesichert, so die Berlin Hyp AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...