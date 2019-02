Frankfurt (www.fondscheck.de) - Mit den vielen Unsicherheiten an den Kapitalmärkten ist Gold wieder gefragt, so die Deutsche Börse AG.Auch der moderatere Zinserhöhungskurs der US-Notenbank spiele eine Rolle. "Die Ankündigungen der FED, eine Pause im Zinserhöhungszyklus einzulegen und die Bilanzreduktion zu verlangsamen, sprechen für eher niedrigere US-Treasury-Renditen und einen schwächeren US-Dollar", erkläre Dora Borbély von der DekaBank. Von beiden Entwicklung profitiere der Goldpreis. Die Feinunze sei am Donnerstagmorgen zu 1.306 US-Dollar gehandelt worden, im Herbst seien es noch weniger als 1.200 US-Dollar gewesen. ...

