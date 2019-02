Was alles im Februar bis jetzt bei Fraport AG (ISIN: DE0005773303) geschah: Fraport übernimmt zum 1. Februar 2019 das Centermanagement am Flughafen Nashville im US-Bundestaat Tennessee. Das Unternehmen verantwortet künftig das Management und die Weiterentwicklung sämtlicher Retail- und Gastronomieflächen am "Nashville International Airport". Mit knapp 16 Millionen Fluggästen konnte Nashville die Passagierzahlen im vergangenen Jahr um 13,2 Prozent steigern und erzielte zum sechsten Mal in Folge einen neuen Passagierrekord. Damit bestätigte Nashville seine Position als einer der wachstumsstärksten Airports in Nordamerika.

Fraport USA, eine hundertprozentige Tochter der Fraport AG, hatte den Zuschlag im vergangenen Jahr erhalten. Im Sommer 2018 unterzeichnete Fraport USA mit der Betreibergesellschaft MNAA (Metropolitan Nashville Airport Authority) den Vertrag über eine Laufzeit von zehn Jahren. Dieser umfasst das Management, die Vermietung und die Gestaltung der Konzessionsflächen an allen vier Flugsteigen. Nach dem Ausbau des Flughafens, der bis zum Jahr 2023 abgeschlossen sein soll, wird Nashville über eine Konzessionsfläche von insgesamt rund 12.300 m² verfügen. Dadurch wird Platz für mehr als 90 Shops, Restaurants und Serviceeinrichtungen geschaffen. Fraport wird rund 17 Millionen US-Dollar in die Weiterentwicklung der Konzessionsflächen am Flughafen investieren. Weitere Investitionen werden zudem von den einzelnen Konzessionären getätigt werden.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Hiermit ist Fraport nun an insgesamt fünf Standorten in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...