In dem Grundrenten-Projekt der SPD sieht der Rentenexperte Jochen Pimpertz grundlegende Konstruktionsfehler. Er warnt vor einem Ost-West-Gefälle und kritisiert die Klientelpolitik der großen Koalition.

WirtschaftsWoche: Herr Pimpertz, die große Koalition streitet gerade über die Grundrente. Wie fällt Ihr Urteil dazu aus?Herr Jochen Pimpertz: Der größte Makel der Grundrente, in der Form wie der Arbeitsminister sie vorgestellt hat, ist die fehlende Prüfung der Bedürftigkeit. Es würden Menschen profitieren, die das Geld nicht benötigen. Und gleichzeitig wird die Grundsicherung im Alter diskreditiert.

Diskreditiert? Wie meinen Sie das?In dieser Debatte muss man ja gerade den Eindruck bekommen, als sei die Grundsicherung wirklich das Letzte, was man erleben will. Dabei ist sie ein elementarer Bestandteil unseres Sozialstaats und nicht ehrenrührig.

Befürworter der neuen Pläne behaupten aber genau das: Im Alter zum Sozialamt gehen zu müssen, sei entwürdigend.Zunächst einmal: Ich will in keinem Fall Altersarmut bagatellisieren! Aber die Art und Weise wie gerade über die Grundsicherung im Alter gesprochen wird - das ist stigmatisierend. Wie werden sich künftig diejenigen fühlen, die auch hart gearbeitet haben, aber die Mindestversicherungszeit dieser so genannten Respekt-Rente nicht erfüllen?

