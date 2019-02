Von Adam Clark

LONDON (Dow Jones)--Die britische Lloyds Banking Group findet einen neuen Finanzvorstand in dem leitenden Morgan-Stanley-Investmentbanker William Chalmers. Chalmers bekleide derzeit die Position des Co-Head of Global Financial Institutions bei der US-Bank und soll im Juni zu Lloyds wechseln, um im Laufe des Jahres die Position von George Culmer übernehmen, teilte Lloyds Banking mit. Die Bank will Chalmers rund 4,4 Millionen Britische Pfund in Bar und Aktien zahlen, um den Bonus auszugleichen, den der Manager beim Ausscheiden aus Morgan Stanley verliert. Seine feste Vergütung soll rund 1,3 Millionen Pfund jährlich betragen, dazu weitere finanzielle Leistungen sowie leistungsabhängige Boni.

February 15, 2019

