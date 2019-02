München (ots) - Das Wissensquiz vom 18. bis 22. Februar 2019 um 18:00 Uhr im Ersten



Wer nimmt hier wem die Butter vom Brot? Vor einem Jahr noch lieferten sie sich per Twitter einen überbrodelnden Schlagabtausch - die Star-Köche Steffen Henssler und Frank Rosin. Doch in Kai Pflaumes Quizshow "Wer weiß denn sowas?" geht es zum Wochenbeginn darum, wer die meisten Fragen aus zwölf Kategorien richtig beantwortet. Ob die Emotionen da wieder hochkochen?



Spannend wird es auch am Dienstag beim Rate-Duell zwischen dem Schauspieler Christian Wolff ("Forsthaus Falkenau") und dem legendären Eiskunstläufer und Schauspieler Hans-Jürgen Bäumler.



Mit Krimis kennen sich die Schauspieler Johann von Bülow ("Mord mit Aussicht") und Henning Baum ("Der letzte Bulle") bestens aus. Am Mittwoch brauchen allerdings beide die Unterstützung der Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton, um im Ratekrimi möglichst hohe Gewinne für ihre Unterstützer im Publikum zu erspielen.



Zwei Moderatoren, die sämtliche Tipps und Tricks im Alltag kennen, treten am Donnerstag zum fröhlichen Raten an: "Markt"-Reporter Jo Hiller und "MOMA"-Haushaltsexpertin Yvonne Willicks.



Zum Wochenende versuchen die Nachrichtensprecherin Linda Zervakis und der Sänger Michael Schulte, der Deutschland beim "Eurovision Song Contest 2018" erfolgreich vertreten hat, Fragen wie diese richtig zu beantworten:



Krause Petersilie wurde gezüchtet, um ...? - Verwechslungen mit einer Giftpflanze zu vermeiden - einen französischen Starkoch zufrieden zu stellen - einer Schneckenplage Einhalt zu gebieten



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 18. bis 22. Februar 2019 im Überblick: Montag, 18. Februar - die Star-Köche Steffen Henssler und Frank Rosin Dienstag, 19. Februar - die Schauspieler Christian Wolff und Hans-Jürgen Bäumler Mittwoch, 20. Februar - die Schauspieler Johann von Bülow und Henning Baum Donnerstag, 21. Februar - die Moderatoren Jo Hiller und Yvonne Willicks Freitag, 22. Februar - die Nachrichtensprecherin Linda Zervakis und der Sänger Michael Schulte



"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



