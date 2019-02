Der Dax hat am Freitagmittag weiter zugelegt und zuletzt 0,93 Prozent auf 11 192,50 Punkte gewonnen. Zum Wochenschluss hofften die Anleger weiter auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen China und den USA. US-Finanzminister Steven Mnuchin sieht nach der jüngsten Verhandlungsrunde in Peking zumindest Fortschritte. Er und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer hätten in Peking "produktive" Gespräche mit dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten Liu He geführt, schrieb Mnuchin auf Twitter./la/jha/

