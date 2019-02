München (ots) - Ziel von Ecolog Internationals Gesprächen mit Regierungen, global agierenden Nichtregierungsorganisationen und Sicherheitskräften sind die Unterstützung humanitärer Missionen sowie die Förderung eines nachhaltigen Friedens.



Der Vorstandsvorsitzende Nazif Destani wird die Delegation von Ecolog International auf der 55. Münchner Sicherheitskonferenz anführen, wo sich Regierungschefs sowie führende Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft treffen. Dieses Jahr findet die Konferenz vom 15. bis zum 17. Februar in der bayerischen Hauptstadt statt.



Ecolog International, das Unternehmen für globale integrierte Dienstleistungslösungen mit Sitz in Dubai, ist im Nahen Osten, Afrika, sowie Ost- und Südosteuropa aktiv und vertritt schon lange die Überzeugung, dass nachhaltiger Frieden eine strategische Priorität ist. "Frieden und Stabilität sind die Basis für Entwicklung in Bereichen wie Bildung, Gesundheit und Wirtschaft, die wiederum die Entwicklung der Gesellschaft fördern", sagt Chief Marketing Officer Kaan Savul. "Unser Unternehmen ist in mehreren Regionen tätig, in denen Frieden und Sicherheit zwei der großen Kernanliegen sind. Die Gespräche auf höchster Ebene, die auf der Münchner Sicherheitskonferenz geführt werden können, stehen daher im Einklang mit der Vision vieler unserer nichtstaatlichen Kunden. Diese Nichtregierungsorganisationen gewährleisten die Sicherheit der Zivilbevölkerung an einigen der am stärksten von Konflikten betroffenen Orten der Welt. Aus diesem Grund ist Ecolog International stolz darauf, einer der Hauptsponsoren der Münchner Sicherheitskonferenz zu sein."



Lumri Bexheti, Head International Business Development, wird gemeinsam mit Nazif Destani, Ecolog Internationals Vorstandvorsitzendem vor Ort sein und an mehreren Roundtable Gesprächen teilnehmen, die im Rahmen der zweitägigen Konferenz stattfinden.



Zu Ecologs Kunden zählen weltweit Akteure aus der Erdölindustrie, Regierungsbehörden und globale humanitäre Organisationen. Als internationaler Servicedienstleister in Bereichen wie Catering, Lebensmittelversorgung und Umweltdienstleistungen unterhält das Unternehmen Niederlassungen im Mittleren Osten und in Europa mit Einsätzen an über 150 Standorten in 36 Ländern.



Über Ecolog International:



Ecolog ist ein Unternehmen mit Hauptsitz in Dubai und Niederlassungen sowie Aktivitäten weltweit, das integrierte Dienstleistungen anbietet. Das Unternehmen beschäftigt global 12.000 hoch spezialisierte Mitarbeiter und unterstützt Kunden in den Bereichen Verteidigung und Friedensmissionen, Energie (inkl. Öl und Gas), Bergbau sowie im humanitären Bereich. Ecolog erbringt für Kunden zahlreiche individuelle auftragbezogene Dienstleistungen, darunter die Erstellung schlüsselfertiger Camps, weltweite Logistik, Industrie-Dienstleistungen sowie vielfältige, umfassende technische Unterstützung. https://ecolog-international.com/en/



