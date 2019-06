Medieninformation

Baloise Bank SoBa unterstützt internationale Konferenz zur nachhaltigen Tierhaltung

Solothurn, 26. Juni 2019. Die Baloise Bank SoBa unterstützt im Rahmen einer Vergabung von 10'000 CHF die 'International Conference on Production Diseases in Farm Animals'. Die ICPD findet jedes dritte Jahr - jeweils entweder in Europa oder in Nordamerika - statt. Dieses Jahr wird die siebzehnte Ausgabe der Konferenz vom 27. bis 29. Juni 2019 in der Schweiz an der Universität Bern unter der Federführung von Wissenschaftlern der Vetsuisse-Fakultät durchgeführt.

"Der Baloise ist Nachhaltigkeit sehr wichtig - deshalb unterstützen wir diese Konferenz. Nicht zuletzt, um eine Brücke zu schlagen zwischen Forschung und dem allgemeinen Interesse der Schweizer Bevölkerung an einer nachhaltigen Erzeugung von Milch, Fleisch und Eiern unter Berücksichtigung des Tierwohls und der Tiergesundheit", so Michael Katzlberger, Head of Sales Private Banking der Baloise Bank SoBa. Die Konferenz hat das übergeordnete Ziel, zu einer gesunden und nachhaltigen tierischen Lebensmittelproduktion beizutragen. Vorträge von Experten aus der ganzen Welt werden die Bereiche Tierhaltung, Physiologie, Genetik, Ernährung, Wohlbefinden und Herdengesundheitsmanagement sowie die Wechselwirkungen zwischen diesen Disziplinen thematisieren.

Als Versicherungs- und Vorsorgeunternehmen ist die Baloise von Grund auf nachhaltig, weil sie tagtäglich zum Funktionieren von Gemeinschaften, von Unternehmen und der Volkswirtschaft beiträgt. So möchte sie mit ihrem Engagement für eine nachhaltige Entwicklung Verantwortung übernehmen. Nach dem Verständnis der Baloise bezieht sich diese Entwicklung nicht nur auf die eigenen Geschäftsfelder und die direkten Einflussbereiche - wie das Verwalten von Risiken, das Tätigen von Investitionen oder die Entwicklung ihrer Mitarbeitenden - sondern geht darüber hinaus. Der Baloise ist es ein Anliegen, auch unternehmensferne Bereiche in ihrer Forschung für die Zukunft zu fördern, um die Erreichung aller 17 UN Sustainable Development Goals zu unterstützen. Deshalb vergibt die Baloise Bank SoBa ihre Mittel an Bereiche, die für diesen Zweck von essentieller Bedeutung sind, wie die Lebensmittelproduktion.

Medienmitteilung auf www.baloise.com (https://www.baloise.com/de/home/news-stories/news/medienmitteilungen/2019/baloise-bank-soba-unterstuetzt-internationale-konferenz-zur-nachhaltigen-tierhaltung.html)

Nachhaltigkeit bei der Baloise: www.baloise.com/nachhaltigkeit (http://www.baloise.com/nachhaltigkeit)

Link zur Veranstaltung: www.icpd2019.unibe.ch/ (http://www.icpd2019.unibe.ch/) ? (https://www.baloise.com/de/home/news-stories/news/medienmitteilungen/2019/solides-ergebnis-im-kollektileben-basler-steht-zum-vollsortiment.html)

