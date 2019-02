Gold konsolidiert. "Und das ist gut so", sagt Markus Bußler. Der Anstieg seit dem Tief im Herbst 2017 summiert sich mittlerweile auf rund 150 Dollar. Und an dieser Stelle tut eine Pause sicherlich Not. Der befürchtete größer Rücksetzer ist bislang ausgeblieben und wichtige Widerstände wurden aus dem Weg geräumt. "Insgesamt sieht das alles nicht schlecht aus."

