Der Deutsche Aktienindex wirkt in diesen Tagen noch ein wenig orientierungslos. Vorstöße auf der Oberseite verliefen nach dem Prinzip Hoffnung. Doch so richtig konnte keiner dieser Vorstöße Durchschlagskraft entwickeln. Und so bleibt es unserer Meinung nach dabei, dass der Chart des Dax auf den ersten Blick zwar vergleichsweise stabil aussieht, auf den zweiten jedoch (noch) erhebliche Mängel aufweist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...