Deutsche Bundesanleihen haben sich am Freitag bis zum Mittag nur wenig von der Stelle bewegt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag zuletzt nahezu unverändert bei 166,48 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel geringfügig auf 0,09 Prozent.

Bis auf Italien fiel der Anleihehandel im Euroraum ruhig aus. Italienische Papiere standen gegen Mittag spürbar unter Druck. Im Gegenzug stieg die Rendite zehnjähriger Anleihen um 0,1 Prozentpunkte auf 2,9 Prozent. Gründe waren zunächst nicht ersichtlich.

Aus der Eurozone wurden im Vormittagshandel kaum nennenswerte Konjunkturdaten veröffentlicht. In den USA stehen am Nachmittag dagegen zahlreiche Konjunkturdaten an. Analysten und Anleger dürften die Zahlen aufmerksam verfolgen, weil am Donnerstag sehr schwache Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel Zweifel an der Robustheit der US-Konjunktur geweckt hatten. Ohnehin fragen sich Fachleute seit längerem, wann der ungewöhnlich lange Wirtschaftsaufschwung in den USA auslaufen könnte./bgf/jsl/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0150 2019-02-15/13:13