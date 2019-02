Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das hatte niemand kommen sehen: Die chinesischen Exporte wuchsen im Januar in Dollar um 9,1 Prozent, die Importe gingen um 1,5 Prozent zurück, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Nach den überraschend schwachen Dezember-Daten hätten Volkswirte für den Januar ein schrumpfendes Exportvolumen sowie dramatische Importrückgänge von über zehn Prozent erwartet. ...

