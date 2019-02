Nach einer langen Ruhephase ist die Aktie von EMX Royalty kräftig in Bewegung gekommen und nach oben ausgebrochen. Die Bewertung ist dennoch vergleichsweise niedrig und mit jeder Menge Cash unterlegt. Hinzu kommen die Chancen im operativen Geschäft.

Ist das der nachhaltige Ausbruch?

Seit einigen Wochen verharrte die Aktie von EMX Royalty (1,50 CAD | 0,99 Euro; CA26873J1075) in einer müden Seitwärtsbewegung. Doch seit einigen Tagen ist wieder Bewegung drin, auch die Handelsvolumina haben zugenommen. Das Papier des diversifzierten Miners und Explorers (vorwiegend Edel- und Basismetalle) mit dem Fokus auf Royalties brach gestern an der Heimatbörse in Toronto kräftig aus. Den Tag beendete der Wert mit einem Plus von stattlichen 8,4 Prozent. Das könnte der nachhaltige Ausbruch sein, zumal das Handelsvolumen ein Mehrwochenhoch markierte. Bis zum 12-Monatshoch aus dem Oktober fehlt jetzt nicht mehr viel.

Börsenwert ...

