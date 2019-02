- Premierminister Sánchez ruft zu vorgezogenen Neuwahlen auf- DE30 erlebt nach Fall auf 11.000 Punkte-Marke einen Abpraller- Allianz gewinnt nach höheren Dividendenversprechen an AttraktivitätAm Freitag erholen sich die Aktien in Europa von den gestrigen Rückgängen. In ganz Europa sind Gewinne zu beobachten, wobei österreichische, russische und französische Aktien an der Spitze stehen. Der DE30 hingegen verzeichnet eine flache Entwicklung, da die enttäuschenden Autoverkäufe die heimische Automobilbranche belasten. Der DE30 zog sich gestern in die Unterstützungszone von 11.000 bis 11.050 Punkten zurück. Der deutsche Leitindex handelt etwas höher, nachdem die anfängliche Schwäche wieder aufgeholt wurde. Die 33-Tage-Linie (grüne Linie) kann als der nächstgelegene Widerstand angesehen werden. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass der Kurs im Februar nicht so stark auf dieses technische Hindernis reagierte wie ...

