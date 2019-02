Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vivendi nach Jahreszahlen von 23,00 auf 23,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der französische Medienkonzern habe besser als erwartet abgeschnitten, wobei sich die Musiksparte Universal Music Group (UMG) einmal mehr als Wachstumsmotor erwiesen habe, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings wolle Vivendi eigene Aktien nur zum maximalen Preis von 25 Euro je Anteilsschein zurückkaufen, was das Aufwärtspotenzial der Papiere begrenze./la/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2019 / 02:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2019-02-15/13:44

ISIN: FR0000127771