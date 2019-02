DJ TUI AG: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

TUI AG (TUI) TUI AG: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 15-Feb-2019 / 13:17 CET/CEST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. *1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated* a) Name +-------------+-------+ |Title: |Dr. | +-------------+-------+ |First name: |Dieter | +-------------+-------+ |Last name(s):|Zetsche| +-------------+-------+ *2. Reason for the notification* a) Position / status +---------+------------------------------------------------+ |Position:|Member of the administrative or supervisory body| +---------+------------------------------------------------+ b) Initial notification *3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor* a) Name +------+ |TUI AG| +------+ b) LEI +--------------------+ |529900SL2WSPV293B552| +--------------------+ *4. Details of the transaction(s)* a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code +-----+------------+ |Type:|Share | +-----+------------+ |ISIN:|DE000TUAG000| +-----+------------+ b) Nature of the transaction +-----------+ |Acquisition| +-----------+ c) Price(s) and volume(s) +----------+-------------+ |Price(s) |Volume(s) | +----------+-------------+ |9.318 EUR |4659.000 EUR | +----------+-------------+ |9.312 EUR |4656.000 EUR | +----------+-------------+ |9.314 EUR |2430.954 EUR | +----------+-------------+ |9.312 EUR |121.056 EUR | +----------+-------------+ |9.312 EUR |3501.312 EUR | +----------+-------------+ |9.311 EUR |11378.042 EUR| +----------+-------------+ |9.308 EUR |214.084 EUR | +----------+-------------+ |9.320 EUR |3476.360 EUR | +----------+-------------+ |9.316 EUR |680.068 EUR | +----------+-------------+ |9.316 EUR |968.864 EUR | +----------+-------------+ |9.316 EUR |503.064 EUR | +----------+-------------+ |9.328 EUR |3787.168 EUR | +----------+-------------+ |9.328 EUR |7350.464 EUR | +----------+-------------+ |9.322 EUR |2899.142 EUR | +----------+-------------+ |9.312 EUR |1136.064 EUR | +----------+-------------+ |9.312 EUR |549.408 EUR | +----------+-------------+ |9.312 EUR |5391.648 EUR | +----------+-------------+ |9.320 EUR |3345.880 EUR | +----------+-------------+ |9.322 EUR |7877.090 EUR | +----------+-------------+ |9.324 EUR |10209.780 EUR| +----------+-------------+ |9.3220 EUR|4651.678 EUR | +----------+-------------+ |9.3220 EUR|577.964 EUR | +----------+-------------+ |9.3220 EUR|736.438 EUR | +----------+-------------+ |9.3520 EUR|1094.184 EUR | +----------+-------------+ |9.3520 EUR|4619.888 EUR | +----------+-------------+ |9.3420 EUR|17292.042 EUR| +----------+-------------+ |9.3460 EUR|4439.350 EUR | +----------+-------------+ |9.3480 EUR|6711.864 EUR | +----------+-------------+ |9.3560 EUR|4013.724 EUR | +----------+-------------+ |9.3500 EUR|551.650 EUR | +----------+-------------+ |9.3500 EUR|2720.850 EUR | +----------+-------------+ |9.3500 EUR|280.500 EUR | +----------+-------------+ |9.3460 EUR|9065.620 EUR | +----------+-------------+ |9.3480 EUR|8160.804 EUR | +----------+-------------+ |9.3480 EUR|6721.212 EUR | +----------+-------------+ |9.3540 EUR|11019.012 EUR| +----------+-------------+ |9.3560 EUR|5660.380 EUR | +----------+-------------+ |9.3500 EUR|4394.500 EUR | +----------+-------------+ |9.3500 EUR|336.600 EUR | +----------+-------------+ |9.3500 EUR|486.200 EUR | +----------+-------------+ |9.3520 EUR|3338.664 EUR | +----------+-------------+ |9.3520 EUR|5377.400 EUR | +----------+-------------+ |9.3500 EUR|271.150 EUR | +----------+-------------+ |9.3540 EUR|598.656 EUR | +----------+-------------+ |9.3640 EUR|1966.440 EUR | +----------+-------------+ |9.3660 EUR|4008.648 EUR | +----------+-------------+ |9.3740 EUR|7471.078 EUR | +----------+-------------+ |9.3480 EUR|3374.628 EUR | +----------+-------------+ |9.3480 EUR|4103.772 EUR | +----------+-------------+ |9.3480 EUR|1570.464 EUR | +----------+-------------+ |9.3600 EUR|3734.640 EUR | +----------+-------------+ |9.3600 EUR|3744.000 EUR | +----------+-------------+ |9.3720 EUR|7263.300 EUR | +----------+-------------+ |9.3760 EUR|11363.712 EUR| +----------+-------------+ |9.4160 EUR|16449.752 EUR| +----------+-------------+ |9.4100 EUR|564.600 EUR | +----------+-------------+ |9.4100 EUR|4149.810 EUR | +----------+-------------+ |9.4080 EUR|771.456 EUR | +----------+-------------+ |9.4080 EUR|630.336 EUR | +----------+-------------+ |9.4080 EUR|310.464 EUR | +----------+-------------+ |9.4080 EUR|11195.520 EUR| +----------+-------------+ |9.4060 EUR|1100.502 EUR | +----------+-------------+ |9.4060 EUR|2934.672 EUR | +----------+-------------+ |9.4060 EUR|2313.876 EUR | +----------+-------------+ |9.3900 EUR|1061.070 EUR | +----------+-------------+ |9.3900 EUR|863.880 EUR | +----------+-------------+ |9.3900 EUR|4328.790 EUR | +----------+-------------+ |9.3820 EUR|506.628 EUR | +----------+-------------+ |9.3820 EUR|2073.422 EUR | +----------+-------------+ |9.3560 EUR|3162.328 EUR | +----------+-------------+ |9.3530 EUR|1954.777 EUR | +----------+-------------+ |9.3530 EUR|11064.599 EUR| +----------+-------------+ |9.3540 EUR|10541.958 EUR| +----------+-------------+ |9.3480 EUR|766.536 EUR | +----------+-------------+ |9.3480 EUR|626.316 EUR | +----------+-------------+ |9.3480 EUR|3692.460 EUR | +----------+-------------+ |9.3600 EUR|346.320 EUR | +----------+-------------+ |9.3600 EUR|6224.400 EUR | +----------+-------------+ |9.3560 EUR|701.700 EUR | +----------+-------------+ |9.3560 EUR|46.780 EUR | +----------+-------------+ |9.3560 EUR|1038.516 EUR | +----------+-------------+ |9.3640 EUR|3745.600 EUR | +----------+-------------+ |9.3640 EUR|4532.176 EUR | +----------+-------------+ |9.3640 EUR|917.672 EUR | +----------+-------------+ |9.3640 EUR|365.196 EUR | +----------+-------------+ |9.3640 EUR|749.120 EUR | +----------+-------------+ |9.3640 EUR|16321.452 EUR| +----------+-------------+ |9.3600 EUR|3247.920 EUR | +----------+-------------+ |9.3620 EUR|3005.202 EUR | +----------+-------------+ |9.3600 EUR|11250.720 EUR| +----------+-------------+ |9.3840 EUR|853.944 EUR | +----------+-------------+ |9.3840 EUR|2017.560 EUR | +----------+-------------+ |9.3840 EUR|3753.600 EUR | +----------+-------------+ |9.3840 EUR|3096.720 EUR | +----------+-------------+ |9.3840 EUR|11720.616 EUR| +----------+-------------+ |9.3780 EUR|890.910 EUR | +----------+-------------+ |9.3780 EUR|722.106 EUR | +----------+-------------+ |9.3780 EUR|890.910 EUR | +----------+-------------+ |9.3780 EUR|890.910 EUR | +----------+-------------+ |9.3780 EUR|722.106 EUR | +----------+-------------+ |9.3780 EUR|4792.158 EUR | +----------+-------------+ |9.3780 EUR|3807.468 EUR | +----------+-------------+ |9.3780 EUR|4454.550 EUR | +----------+-------------+ |9.3780 EUR|281.340 EUR | +----------+-------------+ |9.3640 EUR|524.384 EUR | +----------+-------------+ |9.3480 EUR|1570.464 EUR | +----------+-------------+ |9.3580 EUR|5221.764 EUR | +----------+-------------+ |9.3540 EUR|916.692 EUR | +----------+-------------+ |9.3540 EUR|748.320 EUR | +----------+-------------+ |9.3540 EUR|1412.454 EUR | +----------+-------------+ |9.3540 EUR|954.108 EUR | +----------+-------------+ |9.3540 EUR|1590.180 EUR | +----------+-------------+ |9.3500 EUR|6900.300 EUR | +----------+-------------+ |9.3500 EUR|18.700 EUR | +----------+-------------+ |9.3500 EUR|6956.400 EUR | +----------+-------------+ |9.3640 EUR|12379.208 EUR| +----------+-------------+ |9.3620 EUR|608.530 EUR | +----------+-------------+ |9.3620 EUR|1825.590 EUR | +----------+-------------+ |9.3620 EUR|720.874 EUR | +----------+-------------+ |9.3620 EUR|1825.590 EUR | +----------+-------------+ |9.3360 EUR|1008.288 EUR | +----------+-------------+ |9.3360 EUR|812.232 EUR | +----------+-------------+ |9.3360 EUR|4070.496 EUR | +----------+-------------+ |9.3340 EUR|914.732 EUR | +----------+-------------+ |9.3340 EUR|737.386 EUR | +----------+-------------+ |9.3340 EUR|3733.600 EUR | +----------+-------------+ |9.3240 EUR|727.272 EUR | +----------+-------------+ |9.3240 EUR|587.412 EUR | +----------+-------------+ |9.3240 EUR|3682.980 EUR | +----------+-------------+ |9.3200 EUR|941.320 EUR | +----------+-------------+ |9.3200 EUR|773.560 EUR | +----------+-------------+ |9.3200 EUR|372.800 EUR | +----------+-------------+ |9.3200 EUR|3839.840 EUR | +----------+-------------+ |9.3200 EUR|829.480 EUR | +----------+-------------+ |9.3200 EUR|941.320 EUR | +----------+-------------+ |9.3200 EUR|773.560 EUR | +----------+-------------+ |9.3200 EUR|372.800 EUR | +----------+-------------+ |9.3200 EUR|1668.280 EUR | +----------+-------------+ |9.3200 EUR|3802.560 EUR | +----------+-------------+ |9.3200 EUR|913.360 EUR | +----------+-------------+ |9.3200 EUR|3355.200 EUR | +----------+-------------+ |9.3280 EUR|7397.104 EUR | +----------+-------------+ |9.3280 EUR|671.616 EUR | +----------+-------------+ |9.3280 EUR|3404.720 EUR | +----------+-------------+ |9.3280 EUR|6147.152 EUR | +----------+-------------+ |9.3280 EUR|4122.976 EUR | +----------+-------------+ |9.3240 EUR|764.568 EUR | +----------+-------------+ |9.3240 EUR|624.708 EUR | +----------+-------------+ |9.3240 EUR|3114.216 EUR | +----------+-------------+ |9.3220 EUR|5733.030 EUR | +----------+-------------+ |9.3220 EUR|2367.788 EUR | +----------+-------------+ |9.3220 EUR|3253.378 EUR | +----------+-------------+ |9.3220 EUR|4810.152 EUR |

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 15, 2019 07:17 ET (12:17 GMT)

+----------+-------------+ |9.3260 EUR|2620.606 EUR | +----------+-------------+ |9.3260 EUR|5008.062 EUR | +----------+-------------+ |9.3300 EUR|12735.450 EUR| +----------+-------------+ |9.3340 EUR|5945.758 EUR | +----------+-------------+ |9.3340 EUR|2968.212 EUR | +----------+-------------+ |9.3280 EUR|811.536 EUR | +----------+-------------+ |9.3260 EUR|326.410 EUR | +----------+-------------+ |9.3280 EUR|652.960 EUR | +----------+-------------+ |9.3280 EUR|4067.008 EUR | +----------+-------------+ |9.3260 EUR|960.578 EUR | +----------+-------------+ |9.3260 EUR|774.058 EUR | +----------+-------------+ |9.3260 EUR|3702.422 EUR | +----------+-------------+ |9.3220 EUR|130.508 EUR | +----------+-------------+ |9.3220 EUR|7830.480 EUR | +----------+-------------+ |9.3300 EUR|4235.820 EUR | +----------+-------------+ |9.3300 EUR|3732.000 EUR | +----------+-------------+ |9.3260 EUR|4663.000 EUR | +----------+-------------+ |9.3260 EUR|578.212 EUR | +----------+-------------+ |9.3320 EUR|1157.168 EUR | +----------+-------------+ |9.3320 EUR|7838.880 EUR | +----------+-------------+ |9.3320 EUR|5179.260 EUR | +----------+-------------+ |9.3320 EUR|1866.400 EUR | +----------+-------------+ |9.3340 EUR|2958.878 EUR | +----------+-------------+ |9.3440 EUR|3737.600 EUR | +----------+-------------+ |9.3440 EUR|3999.232 EUR | +----------+-------------+ |9.3440 EUR|3793.664 EUR | +----------+-------------+ |9.3480 EUR|10965.204 EUR| +----------+-------------+ |9.3500 EUR|1028.500 EUR | +----------+-------------+ |9.3500 EUR|841.500 EUR | +----------+-------------+ |9.3500 EUR|5179.900 EUR | +----------+-------------+ |9.3500 EUR|935.000 EUR | +----------+-------------+ |9.3600 EUR|3744.000 EUR | +----------+-------------+ |9.3600 EUR|3744.000 EUR | +----------+-------------+ |9.3600 EUR|11587.680 EUR| +----------+-------------+ |9.3600 EUR|804.960 EUR | +----------+-------------+ |9.3600 EUR|2246.400 EUR | +----------+-------------+ |9.3600 EUR|1506.960 EUR | +----------+-------------+ |9.3840 EUR|4476.168 EUR | +----------+-------------+ |9.3700 EUR|843.300 EUR | +----------+-------------+ |9.3700 EUR|693.380 EUR | +----------+-------------+ |9.3700 EUR|3410.680 EUR | +----------+-------------+ |9.3660 EUR|786.744 EUR | +----------+-------------+ |9.3660 EUR|636.888 EUR | +----------+-------------+ |9.3660 EUR|3727.668 EUR | +----------+-------------+ |9.3520 EUR|888.440 EUR | +----------+-------------+ |9.3520 EUR|720.104 EUR | +----------+-------------+ |9.3520 EUR|3581.816 EUR | +----------+-------------+ |9.3480 EUR|916.104 EUR | +----------+-------------+ |9.3480 EUR|738.492 EUR | +----------+-------------+ |9.3480 EUR|3664.416 EUR | +----------+-------------+ |9.3490 EUR|13649.540 EUR| +----------+-------------+ |9.3480 EUR|11610.216 EUR| +----------+-------------+ |9.3520 EUR|6826.960 EUR | +----------+-------------+ |9.3520 EUR|4563.776 EUR | +----------+-------------+ |9.3460 EUR|1168.250 EUR | +----------+-------------+ |9.3460 EUR|672.912 EUR | +----------+-------------+ |9.3460 EUR|663.566 EUR | +----------+-------------+ |9.3460 EUR|308.418 EUR | +----------+-------------+ |9.3460 EUR|6607.622 EUR | +----------+-------------+ |9.3460 EUR|3962.704 EUR | +----------+-------------+ |9.3400 EUR|635.120 EUR | +----------+-------------+ |9.3400 EUR|513.700 EUR | +----------+-------------+ |9.3400 EUR|3717.320 EUR | +----------+-------------+ |9.3380 EUR|728.364 EUR | +----------+-------------+ |9.3380 EUR|588.294 EUR | +----------+-------------+ |9.3380 EUR|3828.580 EUR | +----------+-------------+ |9.3380 EUR|10253.124 EUR| +----------+-------------+ |9.3340 EUR|653.380 EUR | +----------+-------------+ |9.3340 EUR|522.704 EUR | +----------+-------------+ |9.3340 EUR|728.052 EUR | +----------+-------------+ |9.3340 EUR|597.376 EUR | +----------+-------------+ |9.3340 EUR|3836.274 EUR | +----------+-------------+ |9.3340 EUR|4134.962 EUR | +----------+-------------+ |9.3360 EUR|10362.960 EUR| +----------+-------------+ |9.3360 EUR|2334.000 EUR | +----------+-------------+ |9.3420 EUR|943.542 EUR | +----------+-------------+ |9.3360 EUR|802.896 EUR | +----------+-------------+ |9.3360 EUR|653.520 EUR | +----------+-------------+ |9.3360 EUR|1605.792 EUR | +----------+-------------+ |9.3400 EUR|7995.040 EUR | +----------+-------------+ |9.3380 EUR|410.872 EUR | +----------+-------------+ |9.3380 EUR|980.490 EUR | +----------+-------------+ |9.3380 EUR|803.068 EUR | +----------+-------------+ |9.3460 EUR|4542.156 EUR | +----------+-------------+ |9.3460 EUR|13028.324 EUR| +----------+-------------+ |9.3580 EUR|917.084 EUR | +----------+-------------+ |9.3640 EUR|2696.832 EUR | +----------+-------------+ |9.3640 EUR|3745.600 EUR | +----------+-------------+ |9.3640 EUR|2359.728 EUR | +----------+-------------+ |9.3640 EUR|3558.320 EUR | +----------+-------------+ |9.3640 EUR|4354.260 EUR | +----------+-------------+ |9.3600 EUR|2995.200 EUR | +----------+-------------+ |9.3600 EUR|2442.960 EUR | +----------+-------------+ |9.3600 EUR|1188.720 EUR | +----------+-------------+ |9.3600 EUR|4286.880 EUR | +----------+-------------+ |9.3600 EUR|3921.840 EUR | +----------+-------------+ |9.3600 EUR|2227.680 EUR | +----------+-------------+ |9.3600 EUR|1535.040 EUR | +----------+-------------+ |9.3640 EUR|2874.748 EUR | +----------+-------------+ |9.3640 EUR|13072.144 EUR| +----------+-------------+ |9.3610 EUR|12684.155 EUR| +----------+-------------+ |9.3620 EUR|880.028 EUR | +----------+-------------+ |9.3620 EUR|720.874 EUR | +----------+-------------+ |9.3620 EUR|4428.226 EUR | +----------+-------------+ |9.3740 EUR|1556.084 EUR | +----------+-------------+ |9.3740 EUR|1265.490 EUR | +----------+-------------+ |9.3740 EUR|206.228 EUR | +----------+-------------+ |9.3740 EUR|393.708 EUR | +----------+-------------+ |9.3740 EUR|84.366 EUR | +----------+-------------+ |9.3740 EUR|168.732 EUR | +----------+-------------+ |9.3740 EUR|159.358 EUR | +----------+-------------+ |9.3740 EUR|271.846 EUR | +----------+-------------+ |9.3740 EUR|956.148 EUR | +----------+-------------+ |9.3740 EUR|374.960 EUR | +----------+-------------+ |9.3740 EUR|824.912 EUR | +----------+-------------+ |9.3740 EUR|1124.880 EUR | +----------+-------------+ |9.3740 EUR|5596.278 EUR | +----------+-------------+ |9.3740 EUR|609.310 EUR | +----------+-------------+ |9.3740 EUR|431.204 EUR | +----------+-------------+ |9.3740 EUR|10808.222 EUR| +----------+-------------+ |9.3740 EUR|618.684 EUR | +----------+-------------+ |9.3740 EUR|984.270 EUR | +----------+-------------+ |9.3750 EUR|13237.500 EUR| +----------+-------------+ |9.3480 EUR|6263.160 EUR | +----------+-------------+ |9.3600 EUR|926.640 EUR | +----------+-------------+ |9.3600 EUR|758.160 EUR | +----------+-------------+ |9.3600 EUR|3697.200 EUR | +----------+-------------+ |9.3500 EUR|4899.400 EUR | +----------+-------------+ |9.3500 EUR|701.250 EUR | +----------+-------------+ |9.3480 EUR|1252.632 EUR | +----------+-------------+ |9.3480 EUR|1028.280 EUR | +----------+-------------+ |9.3480 EUR|28.044 EUR | +----------+-------------+ |9.3460 EUR|7588.952 EUR | +----------+-------------+ |9.3380 EUR|625.646 EUR | +----------+-------------+ |9.3380 EUR|420.210 EUR | +----------+-------------+ |9.3380 EUR|700.350 EUR | +----------+-------------+ |9.3380 EUR|1447.390 EUR | +----------+-------------+ |9.3380 EUR|971.152 EUR | +----------+-------------+ |9.3380 EUR|1615.474 EUR | +----------+-------------+ |9.3380 EUR|5472.068 EUR | +----------+-------------+ |9.3400 EUR|1849.320 EUR | +----------+-------------+ |9.3400 EUR|6108.360 EUR | +----------+-------------+ |9.3480 EUR|2458.524 EUR | +----------+-------------+ |9.3500 EUR|7984.900 EUR | +----------+-------------+ |9.3500 EUR|6358.000 EUR | +----------+-------------+ |9.3680 EUR|2192.112 EUR | +----------+-------------+ d) Aggregated information +----------+-----------------+ |Price |Aggregated volume| +----------+-----------------+ |9.3508 EUR|981837.391 EUR | +----------+-----------------+ e) Date of the transaction +-----------------+ |2019-02-14; UTC+1| +-----------------+ f) Place of the transaction +-----+-----+ |Name:|Xetra| +-----+-----+ |MIC: |XETR | +-----+-----+ ISIN: DE000TUAG000 Category Code: DSH TIDM: TUI LEI Code: 529900SL2WSPV293B552 OAM Categories: 3.1. Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State Sequence No.: 7514 EQS News ID: 776571 End of Announcement EQS News Service

(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2019 07:17 ET (12:17 GMT)