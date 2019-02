Allianz - Abwärtstrend wackelt

Ingmar Königshofen,

Der größte deutsche Versicherungskonzern Allianz hat heute Zahlen für das abgelaufene Jahr vorgelegt. Diese fielen aber überraschend gut aus. Doch einige Haare in der Suppe sind bei näherem Hinschauen doch zu finden.

Am operativen Ergebnis lässt sich wenig aussetzen. Im vergangenen konnte eine Steigerung um 4 Prozent auf 11,5 Milliarden Euro erzielt werden. Damit lag die Kennzahl am oberen Ende der eigenen Erwartungen und traf die Analystenprognosen ziemlich genau. Für das neue Geschäftsjahr hält die Allianz eine weitere Steigerung für machbar, allerdings nicht mehr als 11 bis 12 Milliarden Euro. Dieser Ausblick unter Beachtung eines vergleichsweise schadenfreien Jahres enttäuscht etwas. Dafür aber beglückt der Konzern Investoren mit einer höheren Dividende von 9 Euro je Anteilsschein.

Unter dem Strich blieb für 2018 ein Nettogewinn von 7,5 Milliarden Euro hängen. Deutliche Spuren bei den Investmentfonds der Allianz haben Ende 2018 Turbulenzen an den Finanzmärkten gesorgt. Anleger haben im vierten Quartal netto 31 Milliarden Euro bei den Allianz-Töchtern Pimco und Allianz Global Investors abgezogen, wie der Dax-Konzern am Freitag mitteilte. Damit gingen den Fonds sämtliche Kapitalzuwächse aus den ersten drei Quartalen wieder verloren, wodurch sich für das Gesamtjahr 2018 die Nettomittelabflüsse auf nur auf 3 Milliarden Euro summieren.

Technisch gestaltet sich der Kursverlauf der Allianz-Aktie derzeit sehr interessant. Das Wertpapier notiert nämlich an einer wichtigen Abwärtstrendlinie. Ein Ausbruch darüber könnte weiteres Kurspotenzial freisetzen und der Schiebephase aus den letzten Wochen ein Ende setzen. Eine positive Grundtendenz auf mittelfristiger Basis ist seit dem Doppeltief aus den Jahreshochs aus 2015 ohnehin erkennbar. Zu einem nachhaltigen Durchbruch müssen Käufer aber noch etwas mehr Überzeugungsarbeit leisten. Die Chancen hierfür werden jedoch als vergleichsweise hoch angesehen.

Trendwende möglich

Die Schwankungsbreite an den Märkten hat in den letzten Handelstagen wieder merklich zugenommen, bei der Allianz gestaltet sich das aktuelle Chartbild innerhalb der bestehenden Seitwärtskonsolidierung kurzfristig noch neutral. Gelingt jedoch ein Ausbruch über das Niveau von mindestens 188,00 Euro, könnte die Aufwärtsbewegung wieder in Gang kommen. Kurszuwächse bis an 191,50 Euro wären denkbar. Aber erst ein Ausbruch über 196,00 Euro dürfte zu einem echten Befreiungsschlag mit Chancen auf einen Kursanstieg zurück an die Jahreshochs aus 2018 bei 206,85 Euro führen.

Ein gegenläufiges Szenario könnte eine Fortsetzung der bestehenden Seitwärtsphase oberhalb der Unterstützung von 182,26 Euro vorsehen. In Falle eines Kursrutsches darunter müssen jedoch rückläufige Kursnotierungen zurück auf ein Niveau von 176,00 Euro angenommen werden. Tiefer als 175,00 Euro sollte es nach Möglichkeit nicht mehr abwärts gehen, weil sonst ein direkter Test der Tiefststände aus 2018 bei rund 170,00 Euro drohen würde.

Widerstände: 188,08; 190,00; 191,50; 192,76; 194,66; 197,50 Euro

Unterstützungen: 184,27; 183,08; 182,26; 180,00; 179,04; 178,02 Euro

Allianz in Euro im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 04.01.2018 - 15.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0008404005

Allianz in Euro im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 29.07.2013 - 15.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0008404005

