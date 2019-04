Die Allianz-Aktie schloss am Dienstag bei 205,65 Euro und damit leicht im Plus. Zwar konnte sich das Papier in einem schwächeren Marktumfeld gut behaupten, doch dürften insbesondere die trading-affinen Anleger etwas enttäuscht sein. Der Grund: Der nachhaltige Ausbruch auf ein neues Mehrjahreshoch hat wieder nicht geklappt.

