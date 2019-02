Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ceconomy nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 3,50 auf 5,10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Elektronikhändler kämpfe weiterhin mit herausfordernden Marktbedingungen, schrieb Analyst Tushar Jain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ceconomy wolle die Kosten senken, habe aber keine konkreten Angaben dazu gemacht. Jain reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für das Geschäftsjahr 2018/19. Die längerfristigen Gewinnaussichten ließen jedoch das Kursziel steigen./edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2019 / 22:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

AXC0163 2019-02-15/13:53