Paris (www.aktiencheck.de) - Dass der Ölpreis ein Spielball der globalen Politik ist, ist kein Geheimnis - es wird in diesen Tagen aber besonders deutlich, inwieweit internationale Faktoren eine Rolle bei der Entwicklung der Notierung spielen, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...