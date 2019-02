Köln (ots) - "Fleisch-Star 2019" geht an Märkte in Niederkassel und Egelsbach



Gleich in zwei Kategorien gewinnt REWE im Wettbewerb "Fleisch-Star 2019". Der Lebensmitteleinzelhändler, der in Deutschland rund 3.500 Märkte betreibt, unterstreicht damit seine führende Kompetenz bei Fleisch- und Wurstwaren. Die Verleihung fand am Mittwoch (13.02.) im Rahmen des 27. Fleischkongresses im Kameha Grand Hotel in Bonn statt.



REWE Schäfer in Niederkassel-Ranzel begeistert mit eigener Marke



In Niederkassel finden Kunden ein besonderes Fleisch- und Wurstsortiment. Mit der hauseigenen Marke "Erwin's" für Produkte aus eigener Herstellung konnte der REWE-Markt (Porzerstr. 73) überzeugen und den "Fleisch-Star 2019" in der Kategorie "2.500-4.000 Quadratmeter"-Verkaufsfläche gewinnen. Vielfalt, Leidenschaft und Qualität: das ist das Motto von REWE Schäfer. Besonders das Serviceteam in Niederkassel-Ranzel freut sich über die Auszeichnung. In "Erwin's Manufaktur" - dem nach Seniorchef Erwin Schäfer benannten Servicebereich im Premiumformat - beraten die insgesamt 18 Mitarbeiter stets sympathisch und kompetent zu rund 1.200 frischen Fleisch- und Wurstspezialitäten.



Auch die Kreativität kommt nicht zu kurz: In der Bedientheke präsentiert das Niederkassel-Ranzeler-Team das Angebot ansprechend, darunter die zahlreichen selbst hergestellten Produkte. 20 Sorten Wurst, 30 Sorten Grillspieße, 15 Sorten Geschnetzeltes, Feinkostsalate und vieles mehr zählen zum Sortiment. Auch der frisch gekochte Mittagstisch ist eine echte Institution bei REWE Schäfer.



Auf die Auswahl der Ware legt REWE-Kaufmann und Geschäftsführer Robert Schäfer großen Wert. So bietet er in seinen insgesamt drei Märkten ausschließlich ausgewählte, vor allem regionale Fleisch- und Wurstwaren an. Fast alle Landwirte kennen er und Lothar Olbrück, Verantwortlicher für die Servicetheke, persönlich. Bereits für Vater Erwin Schäfer waren ausgesuchte Produkte essentiell. Qualität und Transparenz, wenn es um die Herkunft der Tiere geht, ist für die Schäfers sehr wichtig. Sie wissen genau, wie die Tiere aufwachsen, welche einzelnen Bestandteile das Futter enthält und wie sie geschlachtet werden.



REWE CENTER in Egelsbach ist stolz auf seine außergewöhnlichen Eigenproduktionen



In der Kategorie der Supermärkte über 4.000 Quadratmetern Verkaufsfläche konnte sich der REWE CENTER in Egelsbach (Kurt-Schumacher-Ring 4) mit seiner Fleischtheke gegen die Mitbewerber durchsetzen. Frische, Qualität, Produktvielfalt und Leidenschaft für den Beruf zeichnen die Servicetheke des Center-Marktes aus.



Auf 8.200 Quadratmetern ermöglicht der REWE CENTER seinen Kunden ein einzigartiges Einkaufserlebnis auf der Großfläche. Die Serviceabteilung steht dabei im Fokus und bietet den Kunden täglich eine große Auswahl an Fleisch- und Wurstspezialitäten. Dabei überzeugen vor allem die kreativen, selbstgemachten Produkte wie die eigenen mit Bärlauch oder Käse verfeinerten Würste. Das Sortiment ist an die jeweilige Saison angepasst und bietet dauerhaft neue kulinarische Trends. So können sich die Kunden im Sommer auf frische Bratwürste und im Winter auf außergewöhnliche Fleischsorten aus eigener Herstellung für das Weihnachtsmenü freuen.



Darüber hinaus veranstaltet das REWE CENTER Egelsbach regelmäßige Verkostungen am Wochenende, bei denen die Kunden die hausgemachten Fleisch-Favoriten für sich entdecken können. Kompetente Beratung und uneingeschränkter Service stehen an der Frischetheke an erster Stelle und spezielle Wünsche der Kunden werden mit Hingabe umgesetzt.



Der "Fleisch-Star" wird jährlich von der Fachzeitschrift "Lebensmittel Praxis" ausgerichtet.



Über REWE:



Mit einem Umsatz von 21,2 Mrd. Euro (2017), mehr als 120.000 Mitarbeitern und über 3.300 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.



Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 345.000 Beschäftigten und 15.300 Märkten in 21 europäischen Ländern präsent.



