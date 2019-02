Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für LVMH von 315 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Trotz der Rally der vergangenen Wochen bestehe weiteres Potenzial für den Luxusgüterkonzern, schrieb Analyst Edouard Aubin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Bewertungsabschlag im Vergleich zu Adidas sei nicht gerechtfertigt./mf/jha/

