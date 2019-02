Die Baader Bank hat die Aktie der Metro AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Ein Einstieg des Internetkonzerns Alibaba beim China-Geschäft der Deutschen sei ein denkbares Szenario, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für Metro sei der chinesische Markt einfach zu groß, um ihn mit den vorhandenen finanziellen Ressourcen zu erschließen./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2019 / / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2019-02-15/14:15

ISIN: DE000BFB0019