Im vergangenen Jahr sind drei deutsche Biotechwerte neu in den MDAX gekommen: Evotec, Qiagen und Morphosys. Alle drei Werte notieren seit Anfang Oktober 2018 im Plus. Am besten schnitt seitdem die Aktie von Evotec ab, die rund zehn Prozent in Front liegt. Direkt vergleichen kann man die Werte allerdings nicht - zu unterschiedlich sind die Geschäftsmodelle und Forschungsansätze. Aber alle drei Werte können auf ihre Art überzeugen. Letztendlich muss der Anleger entscheiden, auf welches Pferd er je nach Risikoneigung setzen will.

