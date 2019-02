Julia Öztürk, gewerberechtliche Geschäftsführerin der NET New Energy Technologies, läutete heute die Opening Bell für openingbell.eu .Warum wir das hier schreiben? Weil NET ein Listing-Kandidat ist (Capital Market Coach der NET ist die Rosinger Group) und bei der BSN-Roadshow am 18.3. neben startup300, Marinomed, Cleen Energy, Polytec, und dad.at präsentieren wird. Ab kommender Woche laden wir unsere zahlenden Abonnenten ein. NEU: Eine weitere Roadshow am 28.5. bei der BKS in Wien, klassisches Programm ab 17:30, ist fixiert. Wieder maximal 6 Unternehmen, die BKS ist natürlich gesetzt. 5 freie Slots. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.02.)

Den vollständigen Artikel lesen ...