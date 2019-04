Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Schwanenstadt/Gaming/Wien (pts008/23.04.2019/09:30) - Die zur Rosinger Group des international aktiven Finanzinvestors Gregor Rosinger gehörende "PRIVATE EQUITY Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co. KG" teilt hiermit mit, dass sie am 12. April 2019 über die beiden Tochterunternehmen "Rosinger RMS GmbH" und "Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co." ihre bestehende Beteiligung an der "NET New Energy Technologies AG" um 129.590 Aktien auf nunmehr 203.090 Aktien erhöht hat und damit zum zweiten Großaktionär aufgestiegen ist. Die NET New Energy Technologies AG ist ein hochspezialisierter Technologiekonzern, der sich über eine zu 100 Prozent im Besitz stehende ukrainische Tochtergesellschaft als führender Player auf dem Gebiet der Planung, Entwicklung und Herstellung von leistungsstarken Industriedampfkesseln und Heißwasserkesseln, die mit verschiedenen Brennstoffsorten (insbesondere auch nachwachsende Brennstoffe) betrieben werden, positioniert hat. Daneben werden weitere energietechnische Anlagenkomponenten sowie die Lieferung schlüsselfertiger Anlagen angeboten. Ein Listing der NET New Energy Technologies AG im Direct Market Plus/Direct Market der Wiener Börse ist geplant. Kontakt zu den involvierten Konzernunternehmen: PRIVATE EQUITY Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co. KG Sparkassenplatz 2 4690 Schwanenstadt Österreich Rosinger RMS GmbH Schleierfallstraße 1 3292 Gaming Österreich Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co Sparkassenplatz 2 4690 Schwanenstadt Österreich Ansprechpartner: Gregor Rosinger Telefon persönlich: +43 1 812 16 47 E-Mail: info@rosinger-gruppe.de Weitere Informationen: https://www.rosingerfinance.com https://www.wienerborse.at/emittenten/boersegang-ipo/capital-market-coach/rosing er-group/ https://www.wienerborse.at/indizes/aktuelle-indexwerte/uebersicht/?ISIN=AT0000A1 YXV6&ID_NOTATION=201653404 Rechtlicher Hinweis DIESE INFOMRATION DIENT ZU INFORMATIONSWECKEN. ES WIRD DARAUF HINGEWEISEN, DASS DIE ROSINGER GROUP DIREKT ODER INDIREKT IN DIE "NET NEW ENERGY TECHNOLGIES AG" INVESTIERT IST UND DASS DIESES UNTERNEHMEN IN IHREM FOKUS STEHT. DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER NET NEW ENERGY TECHNOLOGIES AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT. (Ende) Aussender: PRIVATE EQUITY Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co KG Ansprechpartner: DI Gregor Rosinger Tel.: +43 7673 75163 E-Mail: gregor.rosinger@rosinger-gruppe.de Website: www.rosinger-group.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190423008

April 23, 2019 03:30 ET (07:30 GMT)