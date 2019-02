Die ersteAuslieferung hat bereits am Mittwoch in Salzburg stattgefunden.Heute starteten die Auslieferungen in Wien, teilte Tesla am Freitagauf APA-Anfrage mit.Zu Beginn der Reservierungen hatte Tesla noch ein Massenmodellfür 35.000 Dollar - umgerechnet rund 31.000 Euro - in Aussichtgestellt. Bisher liefert das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...