Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung der Allianz-Aktie nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die Resultate seien auf den ersten Blick in Ordnung, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Freitag vorliegenden Studie. Erfreulich seien die angekündigten Aktienrückkäufe, eher mittelmäßig jedoch der Ausblick. Es sei unwahrscheinlich, dass sich dieser positiv auf die Konsensschätzungen auswirkt./tih/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2019 / 07:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2019 / 07:24 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2019-02-15/14:26

ISIN: DE0008404005