Der Bio Roggenbäcker Mestemacher erklimmt auf der Weltleitmesse für ökologische Lebensmittel BioFach in Nürnberg die nächste Erfolgsstufe. Auch Japan und Korea entpuppen sich als expansive Absatzmärkte für die pflanzenbasierten geschnittenen und natürlich haltbar gemachten Bio Spezialbrote der Familienbäckerei. In beiden Ländern ist die Kaufbereitschaft für ökologische Lebensmittel aus Europa stark. Die Freihandelsabkommen mit Wegfall von Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen bringen günstige Preise für EU-Lebensmittel und weitere Wachstumsanreize. Wichtige Elemente der Verbraucherwerbung auf der Verpackung sind Informationen zum Produkt wie "How to use", Nutrition, Benefits, Green Economy, bewusstes Leben, aber auch Mitteilungen zur Förderung der Gleichstellung Frau und Mann. Einerseits leiden Japan und Korea unter Fach- und Führungskräftemangel und tradierten Rollenbildern, andererseits arbeitet die Politik daran, gezielt Frauenpower für Wirtschaft und Gesellschaft zu nutzen.



2021 wird das 150. Betriebsjubiläum gefeiert. Heute werden fast 40 Prozent der Roggenmenge zu Bio Spezialbroten verarbeitet.



Regelmäßig besucht Renate Künast, MdB und Bundeslandwirtschaftsministerin a.D., den Mestemacher Messestand.



Ihr ist das Folgende wichtig: "30 Jahre BioFach und hervorragende Lebensmittel. Ein Grund zum Feiern, aber wir haben gerade erst angefangen. Zwei Dinge sind mir heute besonders wichtig:



1. Die Gemeinschaftsverpflegung in den Städten sollte auf Bio umgestellt werden und 2. Wir brauchen mehr Investitionen in die Bio Züchtung von Pflanzen und Tieren."



Bio Neuheiten des Weltmarktführers Mestemacher zur BioFach Messe sind die "Bio ITALIAN BLACK EDITION". Diese Gruppe umfasst folgende Sorten:



Mestemacher ITALIENISCHES Bio Dinkel Landbrot



Der geschnittene Brotlaib des original Italienischen Bio Dinkel Landbrotes ist 350 g schwer und liefert dem Verwender 11 Scheiben Brot. Bio-Zutaten sind Bio Dinkelmehl, Bio Sonnenblumenöl, Bio Reis-Gerstenmalz-Sirup und Bio Reismehl. Das original Italienische Bio Dinkel Landbrot stammt aus der italienischen Region Emilia Romagna. Das vorgeschnittene Brot ist ideal für Bruschetta und Antipasti. Zum Toasten ist das Brot bestens geeignet. Das Brot kann auf beiden Seiten leicht angeröstet sein. Lecker ist das Einreiben mit einer halbierten Knoblauchzehe und das Beträufeln mit Olivenöl. Anschließend bietet sich an, das Brot mit Schinken, Käse oder Gemüse zu belegen. Ungeöffnet sind die Brote bis zu 10 Wochen genussfrisch.



Mestemacher ITALIENISCHES Bio Landbrot



Der geschnittene Brotlaib des original Italienischen Weizen Bio Landbrotes ist ebenfalls 350 g schwer und in 11 Scheiben geschnitten. Bio-Zutaten sind Bio Weizenmehl, Bio Sonnenblumenöl, Bio Reis-Gerstenmalz-Sirup und Bio Reismehl. Das original Italienische Bio Weizen Landbrot stammt aus der italienischen Region Emilia Romagna. Das vorgeschnittene Brot ist ebenfalls ideal für Bruschetta und Antipasti. Zum Toasten ist das Brot bestens geeignet. Das Brot kann auf beiden Seiten leicht angeröstet sein. Lecker ist das Einreiben mit einer halbierten Knoblauchzehe und das Beträufeln mit Olivenöl. Anschließend bietet sich an, das Brot mit Schinken, Käse oder Gemüse zu belegen. Ungeöffnet sind die Brote bis zu 10 Wochen genussfrisch.



Mestemacher ITALIENISCHE Bio Wraps



Die Bio Wraps-Verpackung beinhaltet 3 Stück mit insgesamt 225 g. Die Bio Weizenfladen sind hergestellt mit nativem Bio Olivenöl extra. Die Zutaten setzen sich zusammen aus Bio Weizenmehl, 5 % nativem Olivenöl extra, Bio Sonnenblumenöl sowie natürlichem Bio Aroma. Die Wraps lassen sich einfach zubereiten. Sie werden erwärmt, damit sie sich leicht aufrollen lassen. Anschließend lassen sie sich nach Belieben füllen, z. B. mit Salat und/oder Geschnetzeltem. Der persönlichen Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ungeöffnet sind die Weizenfladen bis zu 10 Wochen genussfrisch.



