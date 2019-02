Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Innogy mit "Underperform" und einem Kursziel von 39 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Analyst Vincent Gilles untersuchte in einer am Freitag vorliegenden Studie erneut den Deal zwischen Eon und RWE bezüglich des 76,8-prozentigen RWE-Anteils an Innogy und der Rechte der Minderheitsaktionäre. Er glaubt, dass der Innogy-Aktienkurs zunächst nahe des aktuellen Niveaus bleiben wird, sich aber schlechter als der Versorgersektor entwickeln wird. Der Deal dürfte erfolgreich über die Bühne gehen, glaubt er./ajx/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2019 / 12:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2019-02-15/14:28

ISIN: DE000A2AADD2