Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vinci nach einer Präsentationsveranstaltung von 87 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der französische Bau- und Dienstleistungskonzern habe seine Expansion gut unter Kontrolle, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sehe Chancen im Flughafengeschäft und blicke insgesamt trotz einiger Unsicherheiten weiter positiv in die Zukunft./la/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2019 / 22:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2019-02-15/14:28

ISIN: FR0000125486