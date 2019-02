Die DZ Bank hat den fairen Wert für Puma SE nach Gesamtjahreszahlen von 460 auf 440 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. In Reaktion auf die neue Prognose des Sportartikelherstellers habe er seine Ergebnisschätzungen gesenkt, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hierbei hätten insbesondere höher als bisher von ihm erwartete Zinsaufwendungen und höhere Ergebnisanteile der Minderheiten zu Buche geschlagen./la/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2019 / 11:19 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2019 / 11:24 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2019-02-15/14:32

ISIN: DE0006969603