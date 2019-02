Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Puma SE nach Jahreszahlen von 540 auf 520 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Sportartikelherstellers für 2019 sei konservativ, schrieb Analyst Fred Speirs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der starken Markendynamik werde das Gewinnpotenzial weiterhin unterschätzt. Für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) reduzierte er aber seine Prognose./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2019 / 21:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2019-02-15/14:33

ISIN: DE0006969603