Die US-Bank JPMorgan hat Puma nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 550 Euro belassen. Das extrem starke Umsatzwachstum des Sportartikelherstellers habe selbst die optimistischen Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sei der Ausblick auf 2019 hinter den Konsensschätzungen zurückgeblieben. Er dürfte sich allerdings wie schon in den vergangenen Jahren als konservativ erweisen, glaubt die Expertin./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2019 / 20:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2019 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0072 2019-02-15/14:42

ISIN: DE0006969603