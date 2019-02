Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nike von 82 auf 86 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Eigene Datenauswertungen zeigten, dass sich das Umsatzwachstum des Sportartikelherstellers in den USA beschleunigt, schrieb Analyst Jay Sole in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem rechnet der Experte nun mit höheren Bruttomargen. Er schraubte dementsprechend seine Prognose für den Gewinn je Aktie im dritten Geschäftsquartal nach oben./la/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2019 / 00:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0073 2019-02-15/14:42

ISIN: US6541061031