Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Telefonica vor Zahlen von 6,70 auf 6,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der spanische Telekomkonzern dürfte im Schlussquartal 2018 wie vom Markt erwartet abgeschnitten haben, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aufgrund der steigenden Risiken könnte das vierte Jahresviertel aber auch den Höhepunkt in der der Geschäftsentwicklung markiert haben./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2019 / 08:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2019 / 09:02 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: ES0178430E18