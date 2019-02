Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Jost Werke von 46 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal sollte für die Zulieferer der Lastwagenindustrie solide verlaufen sein, zumal die Vergleichszahlen eher schwach gewesen seien, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Ausblicke auf 2019 dürften aber vorsichtig ausfallen. Bei Jost dürften sich die Regionen Nordamerika und Asien/Pazifik im vierten Quartal als wichtigste Wachstumstreiber erweisen./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2019 / 05:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2019-02-15/14:48

ISIN: DE000JST4000