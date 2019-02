Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Schneider Electric von 75 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Plan des Managements des Elektrokonzerns, die Margen in den kommenden drei Jahren um 200 Basispunkte zu steigern, sei selbst in einem unsicheren Konjunkturumfeld erreichbar, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dafür sprächen anhaltende Verbesserungen der Produktivität, des Portfolios und der Preise./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2019 / 04:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0082 2019-02-15/14:51

ISIN: FR0000121972